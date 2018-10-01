"Современник" вернется на Чистые пруды в декабре

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Театр "Современник" вернется в свое здание на Чистых прудах в декабре, первой премьерой в новом сезоне станет постановка Михаила Ефремова по пьесе Ивана Охлобыстина "Дюма", заявили в понедельник в пресс-службе "Современника".

Там отметили, что на сборе труппы художественный руководитель театра Галина Волчек рассказала о возможных постановках, переговоры о которых ведутся с целым рядом режиссеров. При этом точные договорённости у театра есть по двум проектам, работа над которыми уже ведется.

"На Другой сцене молодой режиссер Айдар Заббаров готовится выпустить спектакль по повести современного российского прозаика Евгения Водолазкина "Соловьев и Ларионов". На основной сцене первой премьерой после окончания реконструкции станет постановка Михаила Ефремова по пьесе Ивана Охлобыстина "Дюма", - рассказали в театре.

Сбор труппы состоялся в зале Дворца на Яузе, где в течение трех последних сезонов "Современник" играет спектакли большой формы, из-за того, что в здании театра на Чистых прудах идет ремонт.

В пресс-службе отметили, что возвращение в родные стены на Чистых прудах состоится уже в декабре.