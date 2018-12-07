Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат вышли двенадцать фильмов, в том числе фэнтези "Щелкунчик и четыре королевства" и психологический триллер "Дом, который построил Джек". "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие премьеры чаще всего упоминались в СМИ.

Первое место с 668 упоминаниями за ноябрь – декабрь текущего года заняла лента "Щелкунчик и четыре королевства" режиссёров Лассе Халльстрёма и Джо Джонстона снятая по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Согласно сюжету, юная Клара получает необычный подарок на Рождество и отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей предстоит столкнуться с целой армией мышей во главе с опасным Мышиным Королем.

На второй строчке с 544 упоминаниями фильм "Дом, который построил Джек" режиссёра Ларса фон Триера. Герой картины серийный убийца Джек (Мэтт Диллон) мечтает построить собственный дом. У Джека есть есть теория о смерти как о искусстве, о которой он рассказывает некоему Вергилию (Бруно Ганц).

Третье место с 292 упоминаниями заняла российская комедия "Заповедник" режиссера Анны Матисон. Герой ленты Константин автор песен и гитарист (Сергей Безруков) сбегает от накопившихся проблем в заповедник "Михайловское", где будет водить экскурсии и рассказывать байки про Пушкина в ожидании счастливых перемен.

На четвертом месте научно-фантастический приключенческий фильм "Хроники хищных городов" (215 упоминаний) режиссёра Кристиана Риверса. Действия фильма разворачиваются в мрачно будущем, которое наступило после шестидесятиминутной войны: теперь люди обитают в передвигающихся городах, которые пожирают населенные пункты меньшего маштаба. Герой фильма Том (Роберт Шиэн) узнает от девушки, устроившей нападение на главу города (Хьюго Уивинг). С этого момента его жизнь резко меняется и привычный мир уже не будет прежним.

Пятую строчку с 92 упоминаниями заняла драма "Семь пар нечистых" режиссера Кирилла Белевича, в основе которой лежит одноименная повесть автора "Двух капитанов" Вениамина Каверина. Действия фильма разворачиваются в 1941 году. На советском грузовом судне копится напряжение: заключенные ненавидят охрану, матросы — начальство, офицеры косо смотрят на военврача, подозревая ее в госизмене. Такое положение дел перерастает в бунт, а бунт - в попытку выжить, когда на горизонте внезапно появляются немецкие самолеты.

Шестое место с 86 упоминаниями занял хоррор "Близнецы" режиссера Брэндона Кристенсена. Героиня фильма – молодая мать Мэри (Кристи Берк) теряет одного из близнецов при родах, после чего начинает испытывать постоянный страх за второго ребенка. Муж Мэри тем временем не участвует в воспитании ребенка. Волнение матери растет с каждым днем, и его начинают чувствовать демоны, которые все ближе подбираются к близнецу.

На седьмом месте историческая драма "Один король — одна Франция" режиссера Пьера Шоллера. Герои ленты Робеспьер (Луи Гаррель), Марат (Дени Лаван) и прочие разгоняют маятник революции, тем временем Базиль и Франсуаза (Гаспар Ульель и Адель Энель) просто любят друг друга, но обстановка смутных времен мешает им насладиться чувствами.

На восьмой строчке с 51 упоминанием драма "Идеальная западня" режиссера Джорджа Рэтлиффа. Согласно сюжету, Брайан (Аарон Пол) узнает о том, что его девушка Кэсси (Эмили Ратаковски) ему изменила. Чтобы разрешить кризис в отношениях, герои уединяются на вилле в Италии. Сначала все идет хорошо, но потом в их жизнь влезает незнакомец Федерико (Риккардо Скамарчо), который ведет тонкую психологическую игру с целью окончательно поссорить пару.

Остальные кинопремьеры упоминались в СМИ менее 50 раз.