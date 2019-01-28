Что случилось этой ночью: понедельник, 28 января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Задержан злоумышленник, похитивший картину Куинджи в Третьяковской галерее. 31-летний мужчина прятал полотно в Подмосковье. Полиция ищет его сообщников.

- Минфин США снял санкции с компаний En+, "РусАла" и "Евросибэнерго". Условием вывода их из-под ограничительных мер стал отказ их крупнейшего акционера Олега Дерипаски от акционерного и корпоративного контроля в компаниях.

- Сообщения о "минировании" социальных объектов проверяют в нескольких регионах Сибири. Сообщения поступают на электронную почту организаций. Среди объектов "минирования" — школы, больницы, социальные и административные учреждения.

- Самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о встречах с военными и чиновниками страны. Целью "тайных и деликатных" переговоров является отстранение от власти президента Николаса Мадуро.