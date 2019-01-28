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Третьяковка открылась после инцидента с картиной Куинджи

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Инженерный корпус Третьяковской Галереи открыт для посещения выставки Архипа Куинджи, на входе собралась очередь, передает корреспондент "Интерфакса" в понедельник.

Посетителей с билетами пропускают на вход, около которого собрались представители прессы.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе галереи, для посещения открыта только выставка Куинджи, поскольку ранее были продлено время ее работы.

Утром в понедельник сообщалось, что подозреваемый в краже картины "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи задержан, украденное полотно найдено. В пресс-службе галереи сообщили "Интерфаксу", что у найденной картины нет видимых повреждений.

Картина была украдена в воскресенье вечером из зала Третьяковской галереи, где проходит выставка художника,. Она пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - заявлял "Интерфаксу" информированный источник.

После исчезновения картины Куинджи главный вход в Третьяковскую галерею был закрыт.

Не первая кража

Это не первая пропажа картин Куинджи в современной России. Так, в 2001 году из Челябинской галереи украли холсты Куинджи "Развалины в степи" и "На закате".

В 2017 году к розыску одной из похищенных работ художника пришлось даже подключать Интерпол. Во время ревизии в Вологодской картинной галерее не удалось найти этюд Куинджи "Днепр" и некоторые другие экспонаты.

Ретроспектива пейзажиста Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника. Помимо известных полотен, это живописные этюды и эскизы. В состав выставки включены, помимо работ из фондов Третьяковки и Русского музея, произведения из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии. Выставка продлится до 17 февраля.

Похищенная из Третьяковки картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

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Теги: Третьяковская галерея, Архип Куинджи

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