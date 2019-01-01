Культура

Праздники с искусством: Архип Куинджи в Третьяковской галерее

Выставку, уже побившую рекорд Третьяковки по числу посетителей, еще можно успеть посмотреть

Праздники с искусством: Архип Куинджи в Третьяковской галерее
Выставка "Архип Куинджи" в Третьяковской галерее
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Выставка к 175-летию со дня рождения Архипа Куинджи в Третьяковской галерее уже успела побить рекорд Инженерного корпуса музея: с начала октября по конец ноября ее увидели более 135 тысяч человек.

Куинджи до сих пор остается одним из самых загадочных художников: его происхождение и год рождения точно не выяснены, да и разгадать секрет его знаменитых "светящихся" красок в полной мере не удалось, хоть известно, что ничего сверхъестественного в их составе не было.

Более того, Куинджи не оставил архива, по которому можно было бы из первых уст узнать о замыслах художника в той или иной картине. В период с 1882 года и до своей смерти в 1910 году он и вовсе вел затворнический образ жизни, писал "в стол" и на выставки свои работы не отдавал. Поэтому его пейзажи по-прежнему дают пищу для рассуждений об их символизме и зашифрованной в них философии Куинджи.

Несмотря на предсказуемый интерес к работам художника, для Третьяковки это первая его персональная выставка с 1992 года. Кроме того, после смерти художника в России проходили лишь три выставки в 1913, 1914 и 2007 годах.

В этот раз на двух этажах Инженерного корпуса были собраны около 200 работ из коллекций 24 музеев. Плоды экспериментов пейзажиста разнесены по четырем тематическим секциям без привязки к хронологии.

Главными "героями" полотен Куинджи были свет и пространство, и каждый последующий зал показывает отдельные ветви его поисков, попытки зафиксировать секундные состояния природы со своими особенностями освещения и настроения.

Открывает выставку зал "Притяжение земли", в котором собраны полотна с видами природы с высоты человеческого роста. Многие работы, представленные в этой секции, были на слуху и при жизни Куинджи: с ними он участвовал в выставках передвижников. Встречает зрителей знакомая каждому со школьной скамьи "Березовая роща" (1879 год), которая в свое время стала откровением для современников Куинджи. Но на этот раз по соседству вывешены несколько этюдов, по которым видно, какая кропотливая работа отделяла художника от итогового полотна. Этюд "Березы в лесу", хоть и небольшой по формату, производит впечатление полноценной картины, столь он яркий и детализированный.

Представлена здесь и знаменитая трилогия, написанная художником после поездки на Валаам: "Ладожское озеро" (1871 год), на которой Куинджи виртуозно передал прозрачность воды и проступающие на дне камни, картина "На острове Валааме" (1873 год), ставшая первой покупкой Павла Третьякова у Куинджи, и "Север" (1879 год).

Куинджи родился под Мариуполем в бедной семье, но со временем благодаря деловой хватке стал очень обеспеченным человеком. При этом художник был известен как щедрый благотворитель, он помогал нуждающимся и много средств выделял для поддержки своих учеников. Например, он на свои деньги вывозил их в Крым на купленный им же участок, чтобы они могли попрактиковаться на природе.

В зале "Тайна ночи" собраны полотна, на которых Куинджи улавливал мгновения заката от первой вечерней дымки до почти полной тьмы, игру лунного света в ночное время. Если не считать легендарного полотна "Лунная ночь на Днепре" (1880 год), большинство картин в этой секции были написаны в период затворничества, и при жизни художник показывал только часть из них, да и то избранному кругу друзей и учеников. Многие картины специалисты не смогли точно датировать, даже используя архивы, - указан лишь временной промежуток, в который те или иные полотна могли появиться на свет.

Пройдя по залу "Тайна ночи", можно прочувствовать силу, которую сама природа, а вслед за ней и Куинджи заключали в свете. На полотне "Вечер на Украине" (1878 год) свет - это разлитое по полю и хатам розоватое тепло летнего дня, "Закат в степи на берегу моря" напоминает о моментах отдыха после дневной летней усталости. Картина "Закат" (1900-е годы) застает последние мгновения вечера, настолько мрачные, что возникают сомнения, взойдет ли солнце снова, а на полотне "Закат над сосновым лесом" (1990-е годы) светило предстает обжигающим, способным уничтожить все живое.

"Лунную ночь на Днепре" в зале сопровождают несколько копий и вариаций на тему, написанных Куинджи по заказу на волне популярности после выставки. Еще при жизни художника стало понятно, что со временем яркость лунного цвета меркнет из-за внешнего воздействия. А оригинал и вовсе прошел через испытание морским путешествием, поскольку ее владелец, великий князь Константин Константинович, никак не хотел расставаться с шедевром. Тогда самому Куинджи пришлось реставрировать полотно. Сейчас первый вариант "Лунной ночи на Днепре", по-прежнему поражающий воображение, не настолько яркий, каким его видели первые зрители на выставке одной картины.

Жемчужина зала - полотно "Христос в Гефсиманском саду" (1901 год), на котором контраст света и тьмы, отточенный на пейзажах, приобретает символическое значение. Чистый лунный свет выхватывает вдали фигуру Иисуса, смотрящего в темноту под сенью деревьев на первом плане, где скрываются его недоброжелатели.

Друг птицам

Особую любовь Куинджи питал к птицам. Каждый день около полудня он выходил кормить городских птиц, а заболевших пернатых забирал к себе на лечение. Так, однажды он спас жизнь голубю, сделав ему трахеотомию.

Третий зал выставки - "В просторах вечности" - объединяет работы, в которых главенствующие роли играют пространство, воздух, туман и облака. Эти картины отличаются ракурсом - многие из них написаны словно с высоты птичьего полета. Подобные виды привычны нам благодаря путешествиям на самолете, кино и фотографиям, но еще не очень были знакомы человеку рубежа XIX-XX веков. Изображены на картинах поля, море и реки, при этом особенно кропотливо проработаны Куинджи репей и прочая сорная трава, растущая по берегу и выведенная художником на первый план. На контрасте с прозрачным воздухом на большинстве полотен в этом зале представлена картина "В тумане" (1905-1908 годы), на которой изображены силуэты гор, едва проступающие через молочную пелену.

Завершает выставку небольшой зал "Опережая время", в котором выставлены, пожалуй, самые неожиданные полотна Куинджи - городские пейзажи. Картины "Москва. Вид Кремля со стороны Замоскворечья" и "Москва. Вид на Москворецкий мост, Кремль и храм Василия Блаженного" были написаны в 1882 году, всего спустя два года после "Лунной ночи на Днепре", но четкостью линий и теплыми цветами они напоминают оптимистичные городские пейзажи уже советских времен. Также в четвертом зале можно увидеть редкие для творчества Куинджи виды зимней природы.

Выставка Куинджи в Инженерном корпусе будет работать до 17 февраля. На время новогодних праздников режим работы музея меняется, поэтому перед посещением стоит уточнить информацию на сайте.

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Теги: Третьяковская галерея, Архип Куинджи
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