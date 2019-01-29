Адвокат заявил, что Серебренников не давал указаний уничтожить документы "Седьмой студии"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Режиссер Кирилл Серебренников не давал распоряжений уничтожить финансовую документацию автономной некоммерческой организации "Седьмая студия", вопреки утверждениям бывшего бухгалтера АНО, заявил его адвокат Дмитрий Харитонов.

"Серебренников не давал никаких указаний ни об уничтожении документов, ни, тем более, об уничтожении бухгалтерских документов АНО "Седьмая студия", - сказал Харитонов "Интерфаксу".

Как сообщалось, во вторник бывший сотрудник АНО Лариса Войкина, которая, согласно ее показаниям, вела учет обналиченных для нужд организации денежных средств, заявила в суде, что уничтожила финансовую документацию проекта по указанию Серебренникова.

"В декабре 2014 года мне позвонила (генпродюсер АНО Екатерина) Воронова и сказала, что необходимо уничтожить документацию - надо приехать на работу. Как она сказала, распоряжение об уничтожении дал Кирилл Семенович. Я хотела оставить часть документов, но Катя сказала категорично. И все это было уничтожено на шредере", - рассказала Войкина на допросе в Мещанском суде Москвы, где рассматривается так называемое дело "Седьмой студии".

В разговоре с "Интерфаксом" адвокат Серебренникова подчеркнул, что режиссер "являлся художественным руководителем и не занимался финансово-хозяйственными вопросами, а бухгалтерия, сохранность документов не входили в его сферу ответственности".

"Воронова еще в ноябре 2017 года в СМИ заявляла, что самостоятельно приняла решение уничтожить все документы, связанные с выплатами наличных денег в АНО "Седьмая студия". Эти документы являлись однозначным подтверждением того, что все наличные денежные средства тратились исключительно для целей проекта "Платформы", - подчеркнул Харитонов.

По его словам, "в суде свидетель Войкина подтвердила, что наличные деньги подлежали строгому и полному учету и выдавались исключительно для целей проекта "Платформа", о чем составлялись соответствующие документы, но, к сожалению, они были уничтожены".