Адвокат заявил, что Серебренников не давал указаний уничтожить документы "Седьмой студии"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Режиссер Кирилл Серебренников не давал распоряжений уничтожить финансовую документацию автономной некоммерческой организации "Седьмая студия", вопреки утверждениям бывшего бухгалтера АНО, заявил его адвокат Дмитрий Харитонов.
"Серебренников не давал никаких указаний ни об уничтожении документов, ни, тем более, об уничтожении бухгалтерских документов АНО "Седьмая студия", - сказал Харитонов "Интерфаксу".
Как сообщалось, во вторник бывший сотрудник АНО Лариса Войкина, которая, согласно ее показаниям, вела учет обналиченных для нужд организации денежных средств, заявила в суде, что уничтожила финансовую документацию проекта по указанию Серебренникова.
"В декабре 2014 года мне позвонила (генпродюсер АНО Екатерина) Воронова и сказала, что необходимо уничтожить документацию - надо приехать на работу. Как она сказала, распоряжение об уничтожении дал Кирилл Семенович. Я хотела оставить часть документов, но Катя сказала категорично. И все это было уничтожено на шредере", - рассказала Войкина на допросе в Мещанском суде Москвы, где рассматривается так называемое дело "Седьмой студии".
В разговоре с "Интерфаксом" адвокат Серебренникова подчеркнул, что режиссер "являлся художественным руководителем и не занимался финансово-хозяйственными вопросами, а бухгалтерия, сохранность документов не входили в его сферу ответственности".
"Воронова еще в ноябре 2017 года в СМИ заявляла, что самостоятельно приняла решение уничтожить все документы, связанные с выплатами наличных денег в АНО "Седьмая студия". Эти документы являлись однозначным подтверждением того, что все наличные денежные средства тратились исключительно для целей проекта "Платформы", - подчеркнул Харитонов.
По его словам, "в суде свидетель Войкина подтвердила, что наличные деньги подлежали строгому и полному учету и выдавались исключительно для целей проекта "Платформа", о чем составлялись соответствующие документы, но, к сожалению, они были уничтожены".
Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной режиссером К.Серебренниковым АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Расследование основного дела к настоящему времени завершено - оно находится на рассмотрении столичного Мещанского суда.
На скамье подсудимых четыре человека: Серебренников, бывший генеральный продюсер АНО Алексей Малобродский, экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, а также экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.
Подсудимые категорически отрицают свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, в том числе обналиченные, тратились на нужды "Платформы", а возможный ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО.
Дело экс-главбуха АНО Нины Масляевой, также обвиняемой в мошенничестве, в начале прошлого года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Сейчас она знакомится с материалами своего дела.
Материалы в отношении в разное время продюсера и генпродюсера "Седьмой студии" Вороновой также выделены в отдельное производство, так как она уехала из России. Обвинение ей предъявлено заочно, она объявлена в международный розыск.