Аудитор "Седьмой студии" заявила в суде, что бухгалтер Масляева "запустила" документацию

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Бывший бухгалтер автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Татьяна Жирикова, которая занималась аудитом АНО, рассказала в суде, что была удивлена состоянием финансовой документации проекта и тому, как "запустила дела" ее предшественница Нина Масляева, передал корреспондент "Интерфакса".

"Я виделась с Масляевой один раз на станции метро "Таганская", она передала счета-фактуры. Я ей сказала: "Как же вы все запустили, вы же понимаете, что это полный развал?" Она ответила: "Никому это не было интересно, я не раз просила увеличить штат бухгалтерии, но раз им не надо, мне тоже". (...) Я во все это вникала, охреневала - скажем так, - как люди вели учет и вносили первичные документы", - сказала Жирикова на допросе как свидетель обвинения в Мещанском суде Москвы, где рассматривается так называемое дело "Седьмой студии".

По ее словам, в АНО она была приглашена Инной Луниной, которая занималась аудитом организации, "выполнить определенный объем работ" - в частности, по проверке и восстановлению документов бухгалтерского учета за 2014 год: "Из разговора с Луниной я поняла, что там вообще никакого учета не было. Ничего не было, кроме банковской разноски".

Решение о наведении порядка в документах "Седьмой студии", отметила свидетель, по результатам проверки бухгалтерии было принято учредителем Кириллом Серебренниковым: "Я со слов Луниной знаю, что руководство было обеспокоено, в каком состоянии был документооборот, и именно Серебренников настоял на том, чтобы не закрывать фирму ("Седьмую студию" - ИФ), а привести в порядок документооборот".

После встречи с Масляевой в метро, уточнила Жирикова, через гендиректора АНО Юрия Итина она пыталась связаться с ней еще раз - по телефону, но та "вела себя неадекватно, бросала трубки - в общем, вела себя нехорошо".

Ранее Масляева заявляла на допросе в суде, что оставила после себя бухгалтерию "Седьмой студии" в "идеальном состоянии". При этом она поясняла, что в организации были "белая" и "черная" кассы. Их, по ее словам, вели разные люди, а неофициальная касса предназначалась для хранения и учета денежных средств, которые обналичивались для нужд АНО.

Согласно показаниям Жириковой, по ее информации, Масляева занималась в АНО "только обналичиванием".

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной режиссером Серебренниковым АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Расследование основного дела к настоящему времени завершено - оно находится на рассмотрении столичного Мещанского суда.

На скамье подсудимых четыре человека: Серебренников, Юрий Итин, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, а также экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.

Подсудимые отрицают свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, в том числе обналиченные, тратились на нужды "Платформы", а возможный ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО.

Дело экс-главбуха АНО Масляевой, также обвиняемой в мошенничестве, в начале прошлого года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Сейчас она знакомится с материалами своего дела.

Материалы в отношении (в разное время) продюсера и генпродюсера "Седьмой студии" Екатерины Вороновой также выделены в отдельное производство, так как она уехала из России. Обвинение ей предъявлено заочно, она объявлена в международный розыск.