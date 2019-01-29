Свидетель по делу "Седьмой студии" заявила, что приказ уничтожить документы исходил от Серебренникова

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сотрудница автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Лариса Войкина, которая вела "черную" кассу АНО, утверждает, что распоряжение об уничтожении финансовой документации проекта дал режиссер Кирилл Серебренников, передает корреспондент "Интерфакса".

"В декабре 2014 года мне позвонила (генпродюсер АНО Екатерина) Воронова и сказала, что необходимо уничтожить документацию - надо приехать на работу. Как она сказала, распоряжение об уничтожении дал Кирилл Семенович. Я хотела оставить часть документов, но Катя сказала категорично. И все это было уничтожено на шредере", - сказала Войкина на допросе в Мещанском суде Москвы во вторник, где продолжается рассмотрение дела "Седьмой студии".

По словам свидетеля обвинения, в АНО в 2012 году ее пригласила главный бухгалтер Нина Масляева. Сначала после собеседования с генеральным продюсером Алексеем Малобродским она занималась документами и обеспечением работы офиса, а впоследствии по распоряжению генпродюсера начала вести учет наличных денежных средств, которые в офис организации привозила главбух и другие люди, пояснила Войкина.

Отвечая на вопросы гособвинения, свидетель добавила, что о "природе" передававшейся ей наличности она "узнала уже в ходе следствия". Учет денег, уточнила Войкина, велся в таблице Exel.

Как рассказала свидетель, поручения о выдаче денег на различные нужды АНО, в том числе о выплатах зарплат и гонораров штатным и внештатным работникам, она получала от Малобродского и Вороновой.

"При выдаче денежных средств я использовала расходные кассовые ордера. (...) Образец я просто скачала из интернета. Потом это все заполнялось в электронный реестр: после выдачи я его составляла и высылала генеральному продюсеру и главному бухгалтеру", - сказалаВойкина.

Согласно показаниям свидетеля, официальной бухгалтерией в "Седьмой студии" занималась другая сотрудница - Элеонора Филимонова. В 2014 году руководство АНО, после сверки "черной" и "белой" бухгалтерии решило провести аудит, поскольку была выявлена недостача 5 млн рублей.

Уголовное дело

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной режиссером Серебренниковым АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование основного дела уже завершено - оно находится на рассмотрении Мещанского суда Москвы.

На скамье подсудимых четыре человека: Серебренников, Малобродский (занимал должность генпродюсера АНО до лета 2012 года - ИФ), бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, а также экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.

Подсудимые категорически отрицают свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, в том числе обналиченные, тратились на нужды "Платформы", а возможный ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО.

Дело экс-главбуха АНО Масляевой, также обвиняемой в мошенничестве, в начале прошлого года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Сейчас она знакомится с материалами своего дела.

Материалы в отношении в разное время продюсера и генпродюсера "Седьмой студии" Вороновой также выделены в отдельное производство, так как она уехала из России. Обвинение ей предъявлено заочно, она объявлена в международный розыск.