В Москве простятся с Сергеем Юрским

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Прощание с Народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся на 84-м году жизни, состоится в понедельник в Театре имени Моссовета.

"Церемония прощания с Сергеем Юрским пройдёт в театре имени Моссовета, 11 февраля в 11:00 мск. Затем его похоронят на Троекуровском кладбище", - сообщили "Интерфаксу" в театре.

Юрский умер в пятницу в Москве после продолжительной болезни.

Юрский родился в Ленинграде в 1935 году в семье Юрия Сергеевича Юрского, худрука Московского цирка на Цветном бульваре.

В 1955 году, после 3-го курса юрфака, он поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А.Н.Островского, и в 1957 году был приглашён в Большой драматический театр имени М.Горького.

Среди его ролей в БДТ были Чацкий, Тузенбах, Эзоп в "Лисе и винограде". Здесь же С.Юрский дебютировал как режиссёр, поставив в 1974 году спектакль "Мольер" по Булгакову.

Широкую известность актеру принесли роли в фильмах "Республика ШКИД" (1966) и "Золотом телёнке" (1968). Юрский снялся в десятках фильмов, среди которых: "Король-олень", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Ищите женщину", "Маленькие трагедии". Юрский также поставил фильм "Чернов" как режиссер.

В 1978 году переехал в Москву и был принят в труппу Театра имени Моссовета. Также играл на сцене театра "Школа современной пьесы".