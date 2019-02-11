Главные новости
В миреАфонские монахи покинули монастырь после визита епископа новой церкви УкраиныВ РоссииОсужденные самарской колонии рассказали о спонтанности произошедших беспорядковСпортРоссия победила Чехию в матче Еврохоккейтура
Культура

В Москве простятся с Сергеем Юрским

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Прощание с Народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся на 84-м году жизни, состоится в понедельник в Театре имени Моссовета.

"Церемония прощания с Сергеем Юрским пройдёт в театре имени Моссовета, 11 февраля в 11:00 мск. Затем его похоронят на Троекуровском кладбище", - сообщили "Интерфаксу" в театре.

Юрский умер в пятницу в Москве после продолжительной болезни.

Юрский родился в Ленинграде в 1935 году в семье Юрия Сергеевича Юрского, худрука Московского цирка на Цветном бульваре.

В 1955 году, после 3-го курса юрфака, он поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А.Н.Островского, и в 1957 году был приглашён в Большой драматический театр имени М.Горького.

Среди его ролей в БДТ были Чацкий, Тузенбах, Эзоп в "Лисе и винограде". Здесь же С.Юрский дебютировал как режиссёр, поставив в 1974 году спектакль "Мольер" по Булгакову.

Широкую известность актеру принесли роли в фильмах "Республика ШКИД" (1966) и "Золотом телёнке" (1968). Юрский снялся в десятках фильмов, среди которых: "Король-олень", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Ищите женщину", "Маленькие трагедии". Юрский также поставил фильм "Чернов" как режиссер.

В 1978 году переехал в Москву и был принят в труппу Театра имени Моссовета. Также играл на сцене театра "Школа современной пьесы".

Теги: Сергей Юрский, кино, театр

Новости по теме

Умер Сергей Юрский

Культура
На аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины ГитлераНа аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины Гитлера
На торги были выставлены пять работ, автором которых якобы был фюрерПодробнее
 Фильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на БерлиналеФильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на Берлинале
Билеты на премьеру картины "Кислота" были распроданы за несколько днейПодробнее
 Немецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой БерлиналеНемецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале
Протестующие требуют повышения зарплатыПодробнее
 Русские незнакомцы на БерлиналеРусские незнакомцы на Берлинале
Международный кинофестиваль открылся спорной картинойПодробнее
Умер Сергей ЮрскийУмер Сергей Юрский
О смерти артиста на 84-м году жизни сообщила его дочьПодробнее
 В Берлине откроется 69-й международный кинофестивальВ Берлине откроется 69-й международный кинофестиваль
В этом году Россию представят сразу два фильмаПодробнее
 Стала известна причина смерти ДецлаСтала известна причина смерти Децла
Рэпер скончался после выступления на частной вечеринке в ИжевскеПодробнее
 Умер рэп-исполнитель ДецлУмер рэп-исполнитель Децл
Рэперу было 35 летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Ушел из жизни Сергей Юрский12 фото
08 февраля
Ушел из жизни Сергей Юрский
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАфонские монахи покинули монастырь после визита епископа новой церкви УкраиныВ РоссииОсужденные самарской колонии рассказали о спонтанности произошедших беспорядковСпортРоссия победила Чехию в матче ЕврохоккейтураВ РоссииИсточник сообщил о возможности встречи глав Роскомоса и НАСАКультураНа аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины ГитлераВ РоссииНа Новой Земле ввели чрезвычайное положение из-за нашествия белых медведей

Трамп пожаловался на иррациональность демократов в переговорах по пограничной стене

В Москве простятся с Сергеем Юрским

Спецпредставитель США совершит серию визитов для обсуждения афганского мирного процесса

Еще два афонских монастыря закрыли ворота перед епископом новой церкви Украины

Девушка погибла под колесами электрички в Подмосковье

Создательница фильма "Мистер Джонс" высказалась о Голодоморе

Саакашвили решил пока не возвращаться в Грузию

Ликвидирован пожар в здании в центре Самары

Мосгорсуд в понедельник проверит законность ареста Арашукова-старшего

Почти 60 детей вернули из Ирака в Россию

Собственные матери вывозили детей за границу Подробнее

В Бельгии "желтые жилеты" атаковали домовладение экс-премьера

Что произошло за день: воскресенье, 10 февраля

Афонские монахи ушли из монастыря, сотрудники ГИБДД используют чужие машины для блокировки нарушителя, в Германии не могут продать картины Гитлера Подробнее

Представитель Белого дома не исключил очередного шатдауна после 15 февраля

Правые вышли в Мадриде на митинг против диалога с властями Каталонии

Правые вышли в Мадриде на митинг против диалога с властями КаталонииПремьера страны обвиняют в госизмене за призывы к переговорам со сторонниками независимости провинции Подробнее

27 российских детей вернутся вечером 10 февраля на родину из Ирака

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');