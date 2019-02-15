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Культура

Французский фильм "Синонимы" получил приз Международной федерации кинопрессы на Берлинале

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Французский фильм израильского режиссёра Надава Лапида "Синонимы" получил в пятницу на Берлинале приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) за "тонкий политический посыл".

Церемония оглашения победителей прошла в столице Германии на одной из площадок кинофорума, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Поражающий своей оригинальностью, потрясающий границы повествования благодаря сложным персонажам, фильм "Синонимы" смешивает разные культуры и личности. Это сильная работа с отличным юмором и тонким политическим посылом", - заявили организаторы на церемонии в пятницу.

Картина Лапида совместного производства Франции, Израиля и Германии рассказывает о демобилизовавшемся из армии израильтянина по имени Йоав. Он приезжает в Париж с надеждой найти мир и стать настоящим французом, но из-за терактов в Европе и нападений арабского населения на французских евреев все надежды героя идут прахом.

В категории "Панорама" победила картина "Дафне" Федерико Бонди.

В жюри этого года вошли представители прессы из Великобритании, Бразилии, Перу, Германии, Франции, Италии, Грузии.

69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.

Всего в конкурсе фестиваля значилось 17 фильмов, однако, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киносмотра, из конкурса по техническим причинам исключён китайский фильм Чжана Имоу "Одна секунда".

Теги: Берлин, Берлинале, Синонимы

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