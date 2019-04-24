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"Роскино" покажет в Каннах проект по вовлечению инвалидов в творческие профессии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские кинематографисты на Каннском кинофестивале представят социокультурный проект "Кинообразование без границ", направленный на вовлечение людей с ограниченными возможностями в творческие профессии. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскино" в среду.

"В 2019 году "Роскино" организует мультиформатный инклюзивный проект "Кинообразование без границ", направленный на вовлечение людей с ограниченными возможностями в индустрию творческих профессий", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе на пресс-конференции отметила, что компания находится только в начале пути работы над таким социокультурным проектом.

"Для нас это очень важный проект. И мы были бы рады сотрудничеству с французскими коллегами в этом направлении", - отметила она.

В рамках проекта в российском павильоне в Каннах будет представлен альманах лучших российских короткометражных фильмов года "Global Russians".

Речь идет про снятые специально для проекта "Кинообразование без границ" пять картин в инстаграм-формате на тему "Милосердие - капитал будущего".

Мцитуридзе добавила, что также запланирована тематическая ретроспектива - международная программа актуальных авторских фильмов, "посвященных преодолению сложностей героями, которые добиваются успеха, несмотря на врожденные особенности развития или неблагоприятную среду".

Российский павильон официально действует в рамках Каннского международного кинофестиваля и кинорынка Marche du Film уже 12-й год.

72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Фильмом открытия кинофестиваля станет новая картина американского режиссера Джима Джармуша "Мертвые не умирают". Лента будет представлена в основном конкурсе.

Международное жюри Каннского фестиваля возглавил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Канны Франция Роскино

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