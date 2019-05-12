В Севастополе открылся кинофестиваль "Победили вместе"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - XV Севастопольский Международный фестиваль документальных фильмов и телевизионных программ "Победили вместе" проходит с 12 по 18 мая 2019 года.

В этом году на конкурсы прислано более 500 заявок из 34 стран и 37 российских регионов. Растет число иностранных участников, каждый пятый фильм снят за пределами РФ. Ощутимо возросло количество заявок из европейских стран: Франции, Финляндии, Швеции, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Чехии, Польши, Литвы, Эстонии, Сербии, а также - из Турции, Китая, Австралии, Южной Кореи, США, Индии, Израиля, Сирии и др.

Конкурс документального кино оценивает международное жюри во главе с режиссером Юсупом Раззыковым. Жюри конкурса телефильмов возглавляет сценарист и режиссер Александр Стефанович.

Внеконкурсная программа включает ряд спецпроектов, среди которых Евразийская панорама документалистов – "Мастера". В ней представлены Андрей Осипов, Иван Твердовский, Елена Демидова, Иннокентий Иванов, Сергей Дебижев и др. В программе также работы из Венгрии, США, Эстонии и Беларуси. В связи с перекрестными годами культурного сотрудничества с Грецией и Турцией зритель увидит программы греческого и турецкого кино.

Впервые на фестивале пройдет внеконкурсная программа игровых фильмов, в рамках которой будут показаны новые ленты военной тематики.

Во время фестиваля пройдет открытый питчинг кино- и телепроектов. Экспертный совет выберет лучшие заявки по двум направлениям: "Победили вместе" (на военно-историческую тему), а также - "В Крыму и Севастополе" (фильмы, съемки которых пройдут в Крыму и Севастополе). Победители питчинга получат поддержку на производство и продвижение.

В рамках фестиваля состоится Международный конгресс по сохранению памяти Второй мировой войны, в котором примут участие историки и киноведы разных стран.

Фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах, в Нахимовском военно-морском училище, в Севастопольском президентском кадетском училище, филиале МГУ, СевГУ, в школах, ктоме того, организаторы ежегодно передают пакет лучших картин Черноморскому флоту

Президент фестиваля – народный артист РФ Владимир Меньшов. Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств РФ Сергей Мирошниченко. Руководитель проекта – президент Евразийской Академии Телевидения и Радио Валерий Рузин.