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Псковский театр драмы предложили объединить с Александринкой

Псковский театр драмы предложили объединить с Александринкой
Александринский театр в Санкт-Петербурге
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Руководство Псковского академического театра драмы имени Пушкина рассматривает возможность объединения с Александринским театром в Санкт-Петербурге и вхождения в состав предполагаемого Первого национального театра России.

Как сообщает пресс-служба Псковского театра драмы, на встрече губернатора Михаила Ведерникова с театральными деятелями художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев попросил главу Псковщины поддержать идею придания учреждению федерального статуса.

По словам Месхиева, предварительный разговор с министром культуры Владимиром Мединским по этому вопросу уже был, и тот готов поддержать идею. Месхиев утверждал, что у театра достигнуто взаимопонимание с художественным руководителем Александринского театра Валерием Фокиным.

"Мы проводим совместный театральный курс, совместные фестивали, играем на сцене театра в Санкт-Петербурге. Если бы это получилось, для нашего театра это был бы необычайный взлет и с точки зрения пиара, и с точки зрения финансирования, и с точки зрения продвижения региона. Если вы поддержите нас в этом вопросе, мы будем вам чрезвычайно благодарны", - сказал Месхиев.

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Губернатор согласился с доводами Месхиева и отметил, что объединение даст новый импульс развитию театра. В качестве примера глава региона привел идею объединения Псковского и Изборского музеев.

"Возможность перевести людей на финансирование по федеральным ставкам - это плюс, возможность получать средства для реконструкции - это тоже очень важно с точки зрения развития театра, выхода его на новый уровень, повышения зарплат это перспективно. Главное, чтобы он не перестал быть театром псковским", - сказал Ведерников.

Несостоявшееся объединение

27 марта Мединский объявил о том, что Александринский театр и Ярославский театр имени Волкова объединяются в единый театральный комплекс - "Первый национальный театр России (Академический Александринский театр - Академический театр имени Волкова)". На следующий день премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры, поручив Мединскому провести широкое обсуждение проекта объединения двух театров.

8 апреля вопрос объединения обсуждался в Союзе театральных деятелей РФ. Тогда замминистра культуры РФ Павел Степанов заявил, что в ведомстве намерены найти устраивающее всех решение.

Александринский театр

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