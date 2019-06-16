Режиссер Борис Акопов получил Гран-при "Кинтотавра" за фильм "Бык"

Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Гран-при 30-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.

Церемония закрытия кинофестиваля, на которой объявили лауреатов, прошла в воскресенье, 16 июня, в "Зимнем театре" в Сочи.

Сюжет фильма переносит зрителя в 1990-е годы. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу "Бык" вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной "стрелки" Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге.

Фильм также получил награду "Кинотавра" за лучшую операторскую работу.

Между тем, приз кинофестиваля "Кинотавр" за лучшую режиссуру получил сын Павла Лунгина Александр Лунгин за фильм "Большая поэзия". Картина рассказывает про двух молодых мужчин, которые живут на окраине Москвы и работают инкассаторами. Всю жизнь они перевозят чужие деньги, мечтают, ходят в поэтический кружок в доме культуры и на петушиные бои в местное общежитие гастарбайтеров. Попытки найти поэтическое настроение в окружающем их прозаическом мире приводят героев к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие - ограбление банка.

Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России имени Даниила Дондурея кинофестиваля "Кинотавр" вручили сразу двум картинам - ученику Александра Сокурова режиссеру Александру Золотухину за ленту "Мальчик русский" и Юсупу Разыкову за фильм "Керосин".