Курентзис обвинил власти Пермского края в отсутствии трепета и чуткости

Он поблагодарил чиновников, которые помогли ему решиться уйти из Пермской оперы

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Дирижер Теодор Курентзис решил оставить пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета в том числе из-за отношения властей региона. Он заявил об этом в прощальном письме труппе, опубликованном на сайте театра.

Благодаря всех за сотрудничество, музыкант отдельно поблагодарил "администрацию Пермского края, потому что без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости, я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай".

Курентзис руководил театром с 2011 года. Он отметил, что за все эти годы коллектив находился "в постоянной гонке", пытаясь "обогнать самих себя". Он не уверен, поняли ли зрители, что театр хотел сказать. "И власть, естественно, ничего не поняла. Естественно. Для тех, кто сведущ в истории, это очевидный факт: такова и есть функция власти — не понимать. Да и понимание на самом деле не является особой привилегией, если отсутствует чувствительность", - отметил он.

Дирижер напомнил, что когда впервые приехал в Пермь, он предлагал создать там консерваторию, а ему сказали, что "власть не считает это целесообразным". Также он вспомнил фразу депутата регионального заксобрания "Курентзис не стоит таких денег" и добавил, что есть "люди, которые не различают понятия цены и ценности". Наконец, он тепло отозвался о бывшем губернаторе Олеге Чиркунове, который считал, что "у города должна быть мечта".

Об уходе из театра Курентзис сообщил 22 июня. Предполагается, что он продолжит руководить Дягилевским фестивалем и сосредоточится на развитии созданных им оркестра и хора musicAeterna.