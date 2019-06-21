Теодор Курентзис покинет пост худрука Пермской оперы

Он сосредоточится на развитии оркестра и хора musicAeterna

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Теодор Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета и займется развитием оркестра и хора musicAeterna. Об этом сообщила пресс-служба хора.

Курентзис останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, который, как и прежде, будет проходить ежегодно.

Коллектив musicAeterna продолжит концертную деятельность, просветительскую работу и экспериментальные проекты в сфере музыки в новом формате. Организация планирует создать творческие резиденции в Петербурге и Москве и давать регулярные выступления в регионах России и за рубежом.

Штабом и основной площадкой Дягилевского фестиваля станет Дворец культуры имени Солдатова в Перми. Также под мероприятие будут использовать пространство завода Шпагина.

В ближайшее время на сайте Пермского театра оперы и балета будет опубликовано обращение Теодора Курентзиса к коллективу театра и зрителям.

Курентзис родился в Афинах, но с начала 90-х годов живет и работает в России. С 2011 года он руководил Пермским академическим театром оперы и балета имени Чайковского. Он также является основателем и худруком оркестра musicAeterna и камерного хора musicAeterna (созданы в 2004 году в период работы Курентзиса на посту главного дирижера Новосибирского академического театра оперы и балета).