Пожар в Госархиве литературы потушили

В учреждении сказали, что документы из собрания не пострадали

Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве. Площадь пожара достигала 150 квадратных метров, сообщил на месте происшествия представитель МЧС.

По его словам, горело архивное помещение на четвертом этаже. Никто не пострадал. На другие этажи огонь не распространился. Тушение затрудняла очень высокая температура в этом помещении и задымление.

Документы при пожаре не пострадали, сообщили "Интерфаксу" в РГАЛИ.

Пожар был в здании, где хранились документы государственных учреждений, но не личные фонды писателей и других деятелей культуры, уточнил позднее глава Росархива Андрей Артизов. Личные фонды хранятся в другом корпусе.По словам Артизова, что сгорело, еще не выяснили, пока сотрудников архива в горевшее помещение не пускали.

Ранее в МЧС говорили, что в архиве на Выборгской улице загорелась бумажная продукция.

Людей из здания эвакуировали до прибытия пожарных.

Госархив был создан в 1941 году. В нем хранятся материалы по истории отечественной литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства, архитектуры. В 1997 году РГАЛИ указом президента был включен Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России вместе с ГМИИ им. Пушкина, Третьяковкой, Эрмитажем, Русским музеем, Государственным архивом России, Российским государственным военно-историческим архивом, Российским государственным архивом древних актов и другими хранилищами.