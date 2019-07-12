Поиск

В Госархиве литературы в Москве произошел пожар

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пожарные проверяют информацию о возгорании в здании Госархива литературы и искусства в Москве, весь персонал эвакуировался, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС России.

"Поступила заявка о загорании по адресу: ул. Выборгская, д. 3., к.1. Люди эвакуированы до прибытия. Проводится разведка", - сказали в пресс-службе. По этому адресу находится Российский государственный архив литературы и искусств.

Позже в пресс-службе московского главка МЧС РФ отметили, что на четвертом этаже архива горит бумажная продукция на площади 10 кв. м". Информация о пострадавших не поступала.

Источник в службе технического надзора сообщил "Интерфаксу" о небольшом возгорании в пятиэтажном здании госархива. "Возгорание могло произойти в шахте вентиляции между четвертым и пятым этажами", - сказал источник.

Москва

Новости

CИЗО "Бутырка" отметит 250-летний юбилей переполненным

В Москве появились новые терминалы для оплаты проезда в транспорте

В Москве появились новые терминалы для оплаты проезда в транспорте

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Пожар в Мытищах перекинулся на бывшую школу близ Северной ТЭЦ

Десять таможенников из аэропорта "Домодедово" арестованы за взятки

Десять таможенников из аэропорта "Домодедово" арестованы за взятки

В Мытищах загорелся прилегающий к ТЭЦ участок газопровода

В Мытищах загорелся прилегающий к ТЭЦ участок газопровода

Огненный факел над ТЭЦ в Мытищах удалось сбить

"Коммерсантъ" нашел радиоактивное загрязнение в районе Коломенского

"Коммерсантъ" нашел радиоактивное загрязнение в районе Коломенского

Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

Пожар на ТЭЦ в Мытищах не привел к отключению электричества

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');