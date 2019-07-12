В Госархиве литературы в Москве произошел пожар

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пожарные проверяют информацию о возгорании в здании Госархива литературы и искусства в Москве, весь персонал эвакуировался, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС России.

"Поступила заявка о загорании по адресу: ул. Выборгская, д. 3., к.1. Люди эвакуированы до прибытия. Проводится разведка", - сказали в пресс-службе. По этому адресу находится Российский государственный архив литературы и искусств.

Позже в пресс-службе московского главка МЧС РФ отметили, что на четвертом этаже архива горит бумажная продукция на площади 10 кв. м". Информация о пострадавших не поступала.

Источник в службе технического надзора сообщил "Интерфаксу" о небольшом возгорании в пятиэтажном здании госархива. "Возгорание могло произойти в шахте вентиляции между четвертым и пятым этажами", - сказал источник.