В Росархиве признали, что при пожаре в РГАЛИ могли пострадать сотни документов

Российский государственный архив литературы и искусства Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Около 200 единиц хранения могли пострадать при тушении пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве.

Глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов подчеркнул, что у него нет информации, что конкретно горело в здании. Но он признал, что при тушении были залиты документы и их придется восстанавливать. Данных о том, что сгорело, нет.

РГАЛИ - крупнейшее хранилище России, в котором сосредоточены богатейшие материалы по истории отечественной литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства, архитектуры.

Отвечая на вопрос, какой объем архива пострадал, он уточнил, что пока "речь идет о порядка двухсот единиц хранения".

Ранее Артизов рассказал "Интерфаксу", что при пожаре ценные документы не пострадали, так как это второе здание и личные фонды, документы писателей или ученых там не хранились.

На сайте РГАЛИ сообщается, что его специалисты совместно с экспертами Росархива приступили к ликвидации последствий пожара. Отмечается, что пожарным удалось минимизировать ущерб зданию и документам.

Пожар произошел в пятницу в Москве на Выборгской улице в здании РГАЛИ. Горела бумажная продукция на 4-м этаже 5-этажного здания в архивном помещении. Погибших и пострадавших нет. К настоящему времени пожар потушен.