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Израильские археологи обнаружили древнюю мечеть

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Археологи раскопали древнюю мечеть в пустыне Негев в южной части Израиля, сообщил телеканал CNN.

По оценкам ученых, время постройки мечети относится к VII-VIII века. Это значит, что здание построили вскоре после возникновения ислама. Мечеть имеет прямоугольную форму и, по всей вероятности была без кровли. В стенах сделана молитвенная ниша, ориентированная на юг, к Мекке. Археологи предполагают, что здесь молились местные крестьяне.

Похожие мечети тех времен ранее находили в Мекке и Иерусалиме.

Это были плановые раскопки перед строительством жилого комплекса, который должен быть возведен в бедуинском городе Рахат.

Во время этих же раскопок археологи нашли ферму византийских времен (до VIII века) и небольшое поселение исламского периода.

Израиль ислам

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