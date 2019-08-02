Певица Александра Стрельченко умерла на 83-м году жизни

Народная артистка России Александра Стрельченко на сцене концертного зала имени Чайковского. 2000 год. Фото: Николай Симаков/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко скончалась на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

"Вся жизнь этой талантливой женщины была посвящена музыке, народной культуре. Она достойно продолжила певческие традиции, заложенные Лидией Руслановой, Ольгой Ковалевой, Надеждой Плевицкой. При этом Александра Ильинична за годы творческой деятельности обрела самобытную манеру исполнения, став настоящим профессионалом своего дела, великой певицей-народницей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте театра "Русская песня" от имени Надежды Бабкиной и коллектива театра.

В театре отметили, что певица занималась сохранением и популяризацией среди молодежи народной культуры и традиций.

Стрельченко родилась 2 февраля 1937 года. Песни в ее исполнении можно услышать в фильмах "Война и мир", "Пришел солдат с фронта" и "Калина красная".