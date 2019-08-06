Поиск

Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Американская писательница Тони Моррисон
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская писательница, лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон скончалась в возрасте 88 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на издателя Альфреда Кнопфа.

"Моррисон умерла в понедельник в медицинском центре в Нью-Йорке. Ей было 88 лет", - говорится в сообщении.

Она была первой чернокожей женщиной, удостоенной Нобелевской премии по литературе (1993). Шведская академия отмечала язык автора и ее "проницательную силу".

Роман Тони Моррисон "Возлюбленная", в котором мать совершает трагический выбор между умерщвлением собственного ребенка и спасением девушки из рабства, получил Пулитцеровскую премию как лучшая художественная книга в 1988 году.

литература Тони Моррисон

Новости

Умер автор песни "Снег кружится" композитор Сергей Березин

Дело "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Скончался певец Вилли Токарев

Скончался певец Вилли Токарев

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Прерванные на деконтаминацию работы в Нотр-Даме возобновят в середине августа

Прерванные на деконтаминацию работы в Нотр-Даме возобновят в середине августа

Певица Александра Стрельченко умерла на 83-м году жизни

Певица Александра Стрельченко умерла на 83-м году жизни

Бизнесмен и худрук двух театров Владимир Кехман поступил в ГИТИС

Актера "Современника" арестовали за исполнение роли автоинспектора на улице Москвы

Названа ориентировочная дата выхода в прокат фильма о Льве Яшине

В США скончалась актриса, чьим голосом говорила Минни Маус

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');