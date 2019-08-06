Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская писательница, лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон скончалась в возрасте 88 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на издателя Альфреда Кнопфа.
"Моррисон умерла в понедельник в медицинском центре в Нью-Йорке. Ей было 88 лет", - говорится в сообщении.
Nobel laureate Toni Morrison, a pioneer and reigning giant of modern literature whose imaginative power in "Beloved," "Song of Solomon" and other works transformed American letters, has died. She was 88.https://t.co/lwdjNr3P8O— The Associated Press (@AP) August 6, 2019
Она была первой чернокожей женщиной, удостоенной Нобелевской премии по литературе (1993). Шведская академия отмечала язык автора и ее "проницательную силу".
Роман Тони Моррисон "Возлюбленная", в котором мать совершает трагический выбор между умерщвлением собственного ребенка и спасением девушки из рабства, получил Пулитцеровскую премию как лучшая художественная книга в 1988 году.