Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Американская писательница Тони Моррисон Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская писательница, лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон скончалась в возрасте 88 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на издателя Альфреда Кнопфа.

"Моррисон умерла в понедельник в медицинском центре в Нью-Йорке. Ей было 88 лет", - говорится в сообщении.

Nobel laureate Toni Morrison, a pioneer and reigning giant of modern literature whose imaginative power in "Beloved," "Song of Solomon" and other works transformed American letters, has died. She was 88.https://t.co/lwdjNr3P8O — The Associated Press (@AP) August 6, 2019

Она была первой чернокожей женщиной, удостоенной Нобелевской премии по литературе (1993). Шведская академия отмечала язык автора и ее "проницательную силу".

Роман Тони Моррисон "Возлюбленная", в котором мать совершает трагический выбор между умерщвлением собственного ребенка и спасением девушки из рабства, получил Пулитцеровскую премию как лучшая художественная книга в 1988 году.