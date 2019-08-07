Поиск

Жена Валентина Гафта подтвердила его госпитализацию

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР Валентин Гафт находится на лечении в московской больнице, сообщила "Интерфаксу" его жена, актриса Ольга Остроумова.

"Врачи внимательные, вокруг него все хлопочут. Состояние удовлетворительное, я рядом", - сказала Остроумова. Она уточнила, что Гафт попал в больницу неделю назад.

Ранее в СМИ появилась информация, что Гафта госпитализировали в одну из московских клиник с инсультом.

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года, окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. В 1984 году получил звание Народного артиста РСФСР. Работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, Театре имени Моссовета, "Ленкоме" и Театре сатиры. Служит в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года.

В кино снялся в таких фильмах, как "Гараж", "Чародеи", "О бедном гусаре замолвите слово", "Эзоп" и других.

Валентин Гафт

Новости

Владимир Мединский показал Квентину Тарантино Кремль

Владимир Мединский показал Квентину Тарантино Кремль

Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Умер автор песни "Снег кружится" композитор Сергей Березин

Дело "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Скончался певец Вилли Токарев

Скончался певец Вилли Токарев

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Прерванные на деконтаминацию работы в Нотр-Даме возобновят в середине августа

Прерванные на деконтаминацию работы в Нотр-Даме возобновят в середине августа

Певица Александра Стрельченко умерла на 83-м году жизни

Певица Александра Стрельченко умерла на 83-м году жизни

Бизнесмен и худрук двух театров Владимир Кехман поступил в ГИТИС

Актера "Современника" арестовали за исполнение роли автоинспектора на улице Москвы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');