Жена Валентина Гафта подтвердила его госпитализацию

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР Валентин Гафт находится на лечении в московской больнице, сообщила "Интерфаксу" его жена, актриса Ольга Остроумова.

"Врачи внимательные, вокруг него все хлопочут. Состояние удовлетворительное, я рядом", - сказала Остроумова. Она уточнила, что Гафт попал в больницу неделю назад.

Ранее в СМИ появилась информация, что Гафта госпитализировали в одну из московских клиник с инсультом.

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года, окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. В 1984 году получил звание Народного артиста РСФСР. Работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, Театре имени Моссовета, "Ленкоме" и Театре сатиры. Служит в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года.

В кино снялся в таких фильмах, как "Гараж", "Чародеи", "О бедном гусаре замолвите слово", "Эзоп" и других.