Неизвестные избили актеров екатеринбургского "Коляда-театра"

Нападение произошло в ночь на четверг у входа в театр

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге в ночь на 22 августа неизвестные напали на актеров "Коляда-театра" Тараса Поддубного и Мурада Халимбекова и избили их. Пострадал также друг актеров, ему потребовалась госпитализация, сообщило региональное издание "Е1.ru". Потерпевшие написали заявление в полицию.

По жалобе начата проверка, пострадавших отправили на судебно-медицинское освидетельствование, сообщили Znak.com в городском отделе полиции.

Подробности инцидента "Е1.ru" рассказала помощник режиссера театра Анастасия Высоцкая. По ее словам, 21 августа в театре готовились к проверке пожарной безопасности. Часть реквизита на время вынесли наружу и сложили у входа в здание.

Около часа ночи вещи начали заносить в помещение, и тогда на сотрудников напало от восьми до десяти человек. Высоцкая говорит, что все они были пьяные, в руках у напавших были бутылки водки.

"Начали хамить, толкать ребят. Егору, нашему другу, бутылкой ударили прямо по голове. У него было сильное рассечение, пришлось срочно везти его в больницу в Компрессорный. Травмы получил и Мурад Халимбеков. Тарас Поддубный физически очень крепкий, он отделался синяками", - сказала Высоцкая.

Артисты вызвали полицию, но большинство напавших сбежали до приезда патрульных. На месте задержали предполагаемого зачинщика драки, позднее - еще трех подозреваемых.

"Коляда-театр" - частный театр, созданный в 2001 году как некоммерческое партнерство. Его художественным руководителем и режиссером с момента основания является актер, писатель и режиссер Николай Коляда, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. До 2004 года у театра не было своей площадки. С 2014 года он располагается по адресу проспект Ленина, 97.