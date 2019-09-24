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"Коляда-театр" оштрафовали за отсутствие противогазов и запаса продуктов на случай войны

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге мировой суд Кировского района оштрафовал частный "Коляда-театр" за неготовность к гражданской обороны, сообщил художественный руководитель учреждения Николая Коляда.

По его словам, театр включили в перечень учреждений, которые "в случае войны (атомного взрыва) будут продолжать работать", "как заводы и другие предприятия". Сотрудников об этом не проинформировали.

В постановлении суда говорится, что театр оштрафован из-за нарушений по ч.2 ст. 20.7 КоАП (невыполнение мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории России от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий). В частности, руководитель театра и его сотрудники не прошли обучение по вопросам гражданской обороны, в учреждении нет плана гражданской обороны, нет запаса противогазов и продовольствия на случай войны и не действует нештатное аварийно-спасательное формирование.

"Я вот сижу и вижу прям, как мы во время взрыва спектакли играем. И у нас аншлаги. А мы в противогазах. И едим тушенку", - представил себе артист.

Коляда добавил, что сумма штрафа - 50 тысяч рублей - эквивалентна сбору за один спектакль, но он готов эти деньги заплатить, чтобы театр не закрыли.

По его словам, суд также рассматривал претензии к театру по результатам проверки противопожарной безопасности, но театр исправил все нарушения и его не оштрафовали.

Екатеринбург Коляда-театр МВД Кировский суд

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