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Британский композитор Голдштейн погиб в авиакатастрофе вместе с семьей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Композитор Джонатан Голдштейн, известный по работе с режиссером Мартином Скорсезе, погиб вместе с супругой и ребенком в результате авиакатастрофы в швейцарских Альпах, сообщает в среду британская газета Mirror.

"Джонатан Голдштейн, работавший на "Мысом страха" Мартина Скорсезе и его супруга Ханна летели из Швейцарии в Италию в воскресенье утром, когда их самолет потерпел крушение и сгорел", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту также находился их маленький ребенок. Daily Mail уточняет, что их дочери было всего семь месяцев. Предположительно, композитор сам пилотировал самолет.

Местная полиция подтвердила смерть трех человек.

Джонатан Голдтейшн принял участие в записи саундтрека к фильму "Мыс страха" Мартина Скорсезе. В 2007 году он был удостоен премии Айвора Новелло за работу над фильмом "Примо".

Джонатан Голдштейн

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