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Актрису Зинаиду Славину похоронят в пятницу на Николо-Архангельском кладбище

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина, которая скончалась 3 сентября после продолжительной болезни, будет похоронена на Николо-Архангельском кладбище.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра "Содружество актеров на Таганке", прощание с актрисой пройдет 6 сентября в театре в 13:00.

Славина скончалась в Москве на 80-м году жизни.

Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Петергофе. В 1964 году окончила театральное училище им. Щукина (курс А.Орочко). В студенческие годы сыграла главную роль в дипломном студенческом спектакле "Добрый человек из Сезуана" Брехта в постановке Юрия Любимова. Он стал первым спектаклем Театра на Таганке.

Славина стала ведущей актрисой театра и оставалась ею четверть века. За годы службы в нем актриса сыграла более 1600 спектаклей.

Среди ее киноработ: "Егор Булычев и другие", "Четвертый", "О друзьях-товарищах", "Нос".

В 1993 году Зинаида Славина с группой артистов Театра на Таганке перешла во вновь созданный театр под руководством Николая Губенко "Содружество актёров Таганки".

Москва Зинаида Славина

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