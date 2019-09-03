Скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Славина

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на 80-м году жизни скончалась актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра "Содружество актеров на Таганке" во вторник, 3 сентября.

Славина ушла из жизни после продолжительной болезни, сказал собеседник агентства. "Она умерла сегодня в 3 часа ночи, это нам подтвердил ее муж", - заявили в пресс-службе театра, добавив, что о дате и месте похорон будет сообщено дополнительно. Прощание пройдет в театре, его дата пока неизвестна.

Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Петергофе. В 1964 году окончила театральное училище имени Щукина (курс А.Орочко). В студенческие годы сыграла главную роль в дипломном студенческом спектакле "Добрый человек из Сезуана" Брехта в постановке Юрия Любимова. Он стал первым спектаклем Театра на Таганке.

Славина стала ведущей актрисой театра и оставалась ею четверть века. За годы работы там она сыграла более 1600 спектаклей.

В 1986 году Славина получила звание народной артистки РСФСР. В 1993 году актриса вместе с группой коллег из Театра на Таганке перешла во вновь созданный театр под руководством Николая Губенко "Содружество актеров Таганки".

Славина сыграла в таких фильмах, как "Иван да Марья", "О друзьях-товарищах", "Жил человек", "Мартин Иден", "Каждый вечер после работы" и других кинокартинах.