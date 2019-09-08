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В Анапе объявлены победители "Киношока"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Церемония закрытия XXVIII Открытого фестиваля "Киношок" прошла в Анапе. Фестиваль проходил с 1 по 8 сентября 2019 года.

В ходе церемонии были объявлены победители.

В конкурсе полнометражных фильмов

Специальный диплом "За искренность и отвагу" получил фильм "Вера", режиссер: Александр Нерадовский.

Специальный диплом "За поиск национальной идентичности" - у ленты "Шарнохой – Желтый пес", режиссер: Баир Дышенов.

Специальный диплом "За создание поэтичного образа служителя искусства кино" - фильм: "Шыракшы" (Хранитель), режиссер Муратжан Мухажанов. Казахстан.

Приз имени А. Княжинского – за лучшую операторскую работу в полнометражном кино - Мартин Сечанов. Фильм: "Шыракшы" (Хранитель). Казахстан.

Приз за лучший сценарий в полнометражном кино - Александр Адабашьян, Себастьян Аларкон. Фильм: "Оппозиционер", режиссер Себастьян Аларкон.

Приз за лучшую музыку в полнометражном фильме - Таир Кузиев. Фильм: "Горячая лепёшка". Узбекистан

Приз за лучшую мужскую роль в полнометражном кино - Асанали Ашимов. Фильм: "Аруах". Казахстан

Приз за лучшую женскую роль в полнометражном кино - Феруза Саидова. Фильм: "Горячая лепёшка". Узбекистан.

Приз за лучшую режиссуру в полнометражном кино - Лена Ланских. Фильм: "Игры до 14+".

Главный приз фестиваля "Золотая лоза" за лучший полнометражный фильм -

Фильм из Узбекистана "Горячая лепёшка", режиссер: Умид Хамдамов, продюсер: Национальное агентство "Узбеккино".

Конкурс документального кино

Дипломы жюри получили фильмы "Повесть о настоящем Фиссоне", режиссер Светлана Насенкова и "Летсплей", режиссер Владимир Головнев.

Главный приз - "Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени", режиссер Андрей Осипов.

Конкурс короткометражного кино

Специальные призы жюри получили фильмы "Красиво жить", режиссер Ярослав Лебедев и "Пляж. Лес. Тамбур", режиссер Кирилл Галицкий, Светлана Козловская, Беларусь.

Главный приз в короткометражном конкурсе - "Холодная комната", режиссер Анастасия Клюева.

Конкурс детского кино "Киномалышок"

Приз за лучший фильм - "Водяная", режиссер Алексей Барыкин.

Лучшая работа юного актера - Андрей Андреев, "Солдатик", режиссер Виктория Фанасютина.

Лучшая работа юной актрисы - Ариана Вадигер, "Eins, Zwei, Drei" (Айн, Цвай, Драй), Режиссеры Анна Багмет и Ирина Линдт

Конкурс телевизионного фильма ТВ-ШОК

Призы получили фильмы - "Медное солнце", режиссер Карен Оганесян, "На краю", режиссер Евгений Лаврентьев и "Держись за облака", режиссер Александр Анисимов, Беларусь.

Анапа Киношок

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