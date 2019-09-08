В Анапе объявлены победители "Киношока"
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Церемония закрытия XXVIII Открытого фестиваля "Киношок" прошла в Анапе. Фестиваль проходил с 1 по 8 сентября 2019 года.
В ходе церемонии были объявлены победители.
В конкурсе полнометражных фильмов
Специальный диплом "За искренность и отвагу" получил фильм "Вера", режиссер: Александр Нерадовский.
Специальный диплом "За поиск национальной идентичности" - у ленты "Шарнохой – Желтый пес", режиссер: Баир Дышенов.
Специальный диплом "За создание поэтичного образа служителя искусства кино" - фильм: "Шыракшы" (Хранитель), режиссер Муратжан Мухажанов. Казахстан.
Приз имени А. Княжинского – за лучшую операторскую работу в полнометражном кино - Мартин Сечанов. Фильм: "Шыракшы" (Хранитель). Казахстан.
Приз за лучший сценарий в полнометражном кино - Александр Адабашьян, Себастьян Аларкон. Фильм: "Оппозиционер", режиссер Себастьян Аларкон.
Приз за лучшую музыку в полнометражном фильме - Таир Кузиев. Фильм: "Горячая лепёшка". Узбекистан
Приз за лучшую мужскую роль в полнометражном кино - Асанали Ашимов. Фильм: "Аруах". Казахстан
Приз за лучшую женскую роль в полнометражном кино - Феруза Саидова. Фильм: "Горячая лепёшка". Узбекистан.
Приз за лучшую режиссуру в полнометражном кино - Лена Ланских. Фильм: "Игры до 14+".
Главный приз фестиваля "Золотая лоза" за лучший полнометражный фильм -
Фильм из Узбекистана "Горячая лепёшка", режиссер: Умид Хамдамов, продюсер: Национальное агентство "Узбеккино".
Конкурс документального кино
Дипломы жюри получили фильмы "Повесть о настоящем Фиссоне", режиссер Светлана Насенкова и "Летсплей", режиссер Владимир Головнев.
Главный приз - "Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени", режиссер Андрей Осипов.
Конкурс короткометражного кино
Специальные призы жюри получили фильмы "Красиво жить", режиссер Ярослав Лебедев и "Пляж. Лес. Тамбур", режиссер Кирилл Галицкий, Светлана Козловская, Беларусь.
Главный приз в короткометражном конкурсе - "Холодная комната", режиссер Анастасия Клюева.
Конкурс детского кино "Киномалышок"
Приз за лучший фильм - "Водяная", режиссер Алексей Барыкин.
Лучшая работа юного актера - Андрей Андреев, "Солдатик", режиссер Виктория Фанасютина.
Лучшая работа юной актрисы - Ариана Вадигер, "Eins, Zwei, Drei" (Айн, Цвай, Драй), Режиссеры Анна Багмет и Ирина Линдт
Конкурс телевизионного фильма ТВ-ШОК
Призы получили фильмы - "Медное солнце", режиссер Карен Оганесян, "На краю", режиссер Евгений Лаврентьев и "Держись за облака", режиссер Александр Анисимов, Беларусь.