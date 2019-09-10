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Тимур Бекмамбетов начал работу над новым screenlife-хоррором "Воскресшие"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Тимур Бекмамбетов приступил к работе над полнометражным художественным фильмом ужасов "Воскресшие", который будет снят в screenlife-формате. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе режиссера.

Режиссером международного хоррора станет Егор Баранов, снявший трилогию "Гоголь" с Александром Петровым в главной роли, заявили в пресс-службе. Для Баранова картина станет первым международным проектом.

"Продажи полнометражного фильма с английским названием RESURRECTED (перевод - "Воскресшие" - ИФ) начались на кинофестивале в Торонто, который проходит с 5 по 15 сентября 2019 года", - добавили в пресс-службе.

Сюжет фильма, как уточнили в компании, рассказывает о том, что в недалеком будущем Ватикан находит способ возвращать мертвых к жизни. Как и в других screenlife-фильмах (авторский формат киноповествования, разработанный кинокомпанией BAZELEVLS Бекмамбетова, где действия фильма разворачиваются на экранах девайсов) действие происходит полностью на экране компьютера главного героя - служителя виртуальной церкви Стэнли. Его сын погиб в автокатастрофе, и именно он станет первым, кого воскресят. Но воскресшие не поддаются контролю. Стэнли приходится начать собственное расследование, чтобы раскрыть глобальный заговор.

В пресс-службе Бекмамбетова напомнили, что хоррор "Убрать из друзей", действие которого происходит на экране компьютера, стал первым screenlife-проектом BAZELEVLS. При бюджете в $1 млн лента режиссера Лео Габриадзе заработала $64 млн, обратили внимание представители продюсера.

В 2018 году screenlife-триллеры Profile и "Поиск", над которыми также работал Бекмамбетов, получили призы на Международном кинофестивале (МКФ) в Берлине и фестивале Sundance в штате Юта (США) соответственно. Последний собрал в мировом прокате свыше $75 млн, напомнили в пресс-службе.

Тимур Бекмамбетов

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