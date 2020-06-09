Universal Pictures и Бекмамбетов подписали контракт на пять screenlife-фильмов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американская кинокомпания Universal Pictures подписала соглашение с российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым на производство пяти картин, сообщили "Интерфаксу" представители режиссера.

"Согласно контракту, голливудская студия выпустит пять кинокартин, спродюсированных Бекмамбетовым в формате screenlife - когда действие фильма целиком разворачивается на экранах компьютера или смартфона", - говорится в сообщении.

Для режиссера и компании это не первая совместная работа. Студия выпустила его режиссерский дебют в Голливуде - боевик "Особо опасен" (2008) с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом в главных ролях, а также финансировала производство его первого screenlife-фильма "Убрать из друзей" (2015).