Минкультуры потребовало ликвидировать "слепые зоны" в музеях

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Минкультуры считают в целом эффективной систему безопасности в российских музеях, но отмечают, что в ней есть технические недоработки, которые надо устранить. В частности там нужны дополнительные камеры, чтобы ликвидировать "слепые зоны", считает замминистра культуры Николай Овсиенко. Он сказал это журналу "Рубеж".

По его словам, отдельные музеи нужно также дооборудовать системой контроля и управления доступом, а еще системой пожарной сигнализации и системами оповещения при эвакуации.

Существующую систему безопасности чиновники готовы признать эффективной при условии, что соблюдаются все действующие инструкции. Риски, которые есть в каждом музее, следует просчитать и минимизировать сказал чиновник.

В 2019 году Минкультуры проверило 15 музеев, в том числе Третьяковку и Эрмитаж, Русский музей и ГМИИ им. А.С. Пушкина, Исторический музей, Российский музей музыки, РОСИЗО. Там проверяли системы безопасности и внутримузейные инструкции для штатных сотрудников на случай чрезвычайной ситуации. Также чиновники проверили, как музеи борются с бесконтрольным доступом посетителей к экспонатам.

Проверки показали, что музеям нужна техническая укрепленность объекта, физическая охрана и технические средства защиты экспонатов, сказал Овсиенко.

Предложения по усилению мер безопасности в музеях готовит межведомственная рабочая группа, созданная при Минкультуры. Она занимается вопросами вплоть до организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Росгвардия уже предложила типовые решения по оборудованию экспонатов техническими средствами охраны, а в МЧС подготовили советы по предотвращению пожаров в музеях и по оборудованию их современными средствами пожаротушения, сказал чиновник.