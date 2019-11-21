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Мединский допустил "разведение" российских и иностранных фильмов в новогоднем прокате

Мединский допустил "разведение" российских и иностранных фильмов в новогоднем прокате
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ может перенести выход в прокат иностранных картин в пользу российских премьер в новогодние праздники, сказал глава Минкультуры РФ Владимир Мединский. По его словам, это привлечет больше внимания к отечественным фильмам.

Министр отметил, что искусственного переноса иностранных релизов в праздники он не помнит.

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"Просто традиционно новогодние праздники - время премьер лучших российских фильмов", - сказал он.

Но, подчеркнул Мединский, если зарубежные картины будут мешать российским фильмам, то Минкультуры РФ сможет раздвигать по времени релизы "однотипных фильмов".

Он отметил, что такая практика действует "в интересах дела и зрителей - чтобы люди могли посмотреть и тот, и другой (фильм)".

"Какая разница: один на неделю позже, другой на неделю раньше выйдет. А когда все выходит в один день, зритель лишается возможности увидеть часть хороших фильмов. Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается", - добавил министр.

Он также отметил, что "с нетерпением" ждёт выход фильма "Союз спасения" режиссёра Андрея Кравчука, "потому что всегда интересовался историей декабристов". "Затем жду, что получится у Федора Бондарчука с продолжением фильма "Притяжение", который теперь про вторжение инопланетян на землю. Будет еще много хороших фильмов", - отметил министр.

Минкультуры Владимир Мединский

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