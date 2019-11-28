Мадонна отменила три концерта из-за "чудовищной боли"

Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Мадонна отменила три концерта в Бостоне в рамках тура Madame X, передает BBC News. В инстаграме она объяснила, что испытывает чудовищную боль" и извинилась за "такой неожиданный поворот событий".

Что у нее болит, певица не уточнила.

Ранее в ноябре она рассказала фанатам в Сан-Франциско, что у нее порвана связка и "проблемы с коленом".

После последней серии концертов в Лос-Анджелесе Мадонна выложила видео, как она принимает "обычную ледяную ванну из-за многочисленных травм". На видео певица опускает ноги в холодную воду в присутствии поющей и танцующей группы поддержки.

Мадонне 61 год. Она дает концерты, записывается в студии, снимается в кино и занимается бизнесом. Она не раз попадала в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая женщина-музыкант в мире.