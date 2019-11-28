Мадонна отменила три концерта из-за "чудовищной боли"
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Мадонна отменила три концерта в Бостоне в рамках тура Madame X, передает BBC News. В инстаграме она объяснила, что испытывает чудовищную боль" и извинилась за "такой неожиданный поворот событий".
Что у нее болит, певица не уточнила.
with my usual Ice Bath for multiple injuries. ♥️ and THANKS to my gang-gang for being my hype squad! 🙏🏼 #madamextheatre #icebath #ganggang #estere #stella #merci @ahla_malik @nicolas_huchard @gaspar_varela @ritamelssen_ @jeanmichelete @ricardogomesinst @danielesibilli
Ранее в ноябре она рассказала фанатам в Сан-Франциско, что у нее порвана связка и "проблемы с коленом".
После последней серии концертов в Лос-Анджелесе Мадонна выложила видео, как она принимает "обычную ледяную ванну из-за многочисленных травм". На видео певица опускает ноги в холодную воду в присутствии поющей и танцующей группы поддержки.
Мадонне 61 год. Она дает концерты, записывается в студии, снимается в кино и занимается бизнесом. Она не раз попадала в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая женщина-музыкант в мире.