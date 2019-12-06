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Почти двести работ Дали представят на выставке в Манеже в январе

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В московском "Манеже" в январе откроется выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", сообщает пресс-служба Музея Фаберже.

В рамках проекта будут представлены 180 оригинальных произведений Дали, включая "Чувство скорости", "Мягкий автопортрет с жареным беконом", "Дематериализация под носом у Нерона", диптих "Дали со спины, пишущий Галу со спины".

Выставка охватывает все периоды творчества художника. Работы предоставляют фонд "Гала - Сальвадор Дали" и Национальный музей "Центр искусств королевы Софии", также в "Манеже" будут экспонироваться картины из частных европейских собраний.

Выставка пройдет с 21 января по 25 марта 2020 года. Мероприятие организовано Музеем Фабереже и Культурно-историческим фондом "Связь времен".

ЦВЗ Манеж Сальвадор Дали

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