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Тарантино удостоен "Золотого глобуса" за лучший сценарий фильма "Однажды в... Голливуде"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Режиссёр Квентин Тарантино стал обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший сценарий" за фильм "Однажды в... Голливуде".

77-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в Лос-Анджелесе в понедельник по московскому времени.

В номинации также были представлены Ной Баумбах ("Брачная история"), Пон Чжун Хо ("Паразиты"), ранее ставший лучшим иностранным фильмом, Энтони МакКартен ("Два Папы") и Стивен Заиллян ("Ирландец").

Фильм Тарантино повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. По сюжету, актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), теряющий популярность, и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Анимационный фильм "Потерянное звено" признан лучшим и стал обладателем "Золотого глобуса" в соответствующей номинации. Конкуренцию ему составили "Холодное сердце 2", "Король Лев", четвёртая часть "Истории игрушек" и продолжение анимационного фильма "Как приручить дракона".

Кроме того, были вручены награды за вклад в развитии теле и киноиндустрии. Обладателем почётного "Золотого глобуса" за вклад в кинематограф стал актёр Том Хенкс, почетной награды за достижения в области телевидения была удостоена актриса Эллен Дедженерес.

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Золотой глобус Тарантино

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