Disney и Sony Pictures решили разделить дистрибуцию своих картин в России

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - The Walt Disney Company и Sony Pictures решили разделить дистрибуцию своих кинокартин в России, пишут "Коммерсантъ" и "Ведомости". Их совместное предприятие Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR), которое последние десять лет было крупнейшим кинодистрибутором в России, прекратит существование.

Disney и Sony Pictures уже прислали кинотеатрам отдельные договоры на прокат фильмов, хотя до сих пор у них был общий договор, рассказали "Ведомостям" топ-менеджеры других прокатных компаний и киносетей. WDSSPR с 21 января начала передавать права на фильмы и обязанности дистрибутора двум компаниям ООО "Дисней Студиос" и ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг", которые "будут функционировать независимо друг от друга", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на сайт Cinemaplex и информацию кинотеатров. Источники в Disney и Sony подтвердили этой газете раздел дистрибуции в России.

Официальных комментариев Sony или WDSSPR ни одному изданию получить не удалось. В пресс-службе Disney "Коммерсанту" сказали только, что в "Дисней студиос" "за результат будут отвечать" глава маркетинга компании Марина Бродская и руководитель дистрибуции Вадим Смирнов, не уточнив, кто будет гендиректором.

Участники рынка связали "развод" Disney и Sony co сделкой по покупке The Walt Disney Company части активов 21st Century Fox, которая была закрыта в мрте 2019 года. Российский офис 21st Century Fox после этого сохранял самостоятельность, но все понимали, что это временная ситуация, рассказывали источники "Ведомостей".

Теперь и в России будут объединены 20th Century и Disney. Источники "Ведомостей" также указали, что за совместный прокат их фильмов отвечает бывший руководитель российского офиса 20th Century Вадим Смирнов и его команда. За прокат фильмов Sony Pictures будет отвечать директор отдела продаж WDSSPR Наталья Хлюстова, говорят собеседники "Ведомостей".

По словам источников газеты, СП распалось, потому что Disney стала бы гораздо более мощным партнером внутри СП, что могло бы сказаться на продвижении картин Sony Pictures. Второй причиной они назвали то, что все вместе эти студии контролировали бы почти половину кинорынка в России, что могло бы вызвать претензии ФАС и Минкультуры.

По данным "Бюллетеня кинопрокачика", в 2019 году касса фильмов WDSSPR выросла на треть до 20,4 млрд рублей при росте всего российского кинорынка только на 10%. В прошлом году на WDSSPR пришлось 36,8% кинокассы в России, из которых 25,8% пришлось на Disney, 11% – на Sony Pictures. В истории проката из десяти фильмов с самыми большими сборами в России шесть приходятся на WDSSPR – это "Король лев" (3 млрд рублей), "Мстители: Финал" (3 млрд рублей), "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки" (2,3 млрд рублей), "Зверополис" (2,3 млрд рублей), "Малифисента" (2,2 млрд рублей), "Мстители: война бесконечности" (2,2 млрд рублей).