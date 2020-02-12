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В Москве на Ленинском проспекте построят новую гостиницу

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Москомархитектура сообщила, что разрешила построить гостиничный комплекс общей площадью 33 000 кв. м по адресу Ленинский проспект, вл. 90/2. Здание спроектировало бюро Blank Architects по заказу ООО "Шервуд премьер".

Кроме номеров, в здании будет фитнес-центр со спа-зоной, трансформируемые банкетные и конференц-залы, лобби-бар и подземная парковка. На последнем этаже разместят ресторан авторской кухни с панорамным видом.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пообещал, что здание будет выделяться контрастным и геометричным фасадом и выгодно смотреться как издали, так и вблизи.

"Центральный фасад имеет нарастающую от этажа к этажу консоль с панорамным остеклением, что придает воздушность и легкость всей конструкции", - добавил он.

Москва Москомархитектура Сергей Кузнецов Blank Architects Шервуд премьер

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