Минкультуры получит права на работы Гончаровой и Ларионова

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры с 1 января 2021 года получит исключительные права на работы художников-авангардистов Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас этими правами распоряжается французское Общество Авторов графического и изобразительного искусства ADAGP.

Это решение было принято, поскольку большая часть их произведений привезена в Россию и вошла в государственный музейный фонд. Дата перехода прав с 1 января 2021 года обусловлена сроком действия соглашения России с ADAGP, который истекает 31 декабря 2020 года,

Художники с 1938 года и до смерти были гражданами Франции.

Распоряжение об осуществлении Минкультуры от имени Российской Федерации исключительных и иных интеллектуальных прав на произведения русских художников Ларионова и Гончаровой 4 марта подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Исключительное право дает правообладателю возможность по своему усмотрению распоряжаться любым не противоречащим закону способом результатами интеллектуальной деятельности. Согласно действующему законодательству, другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя.