Самая крупная в России выставка русских экспрессионистов открылась в Русском музее

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Выставка "Экспрессионизм в русском искусстве" открылась в четверг в Русском музее.

"Это первая выставка этого явления в России. До сегодняшнего дня в таком объеме и под таким названием выставок в России не было", - сообщила журналистам заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова.

По ее словам, работы на выставке расположены в хронологическом порядке и по различным объединениям, где проявлялся экспрессионизм.

На экспозиции представлено около 350 произведений живописи, графики и скульптуры 1900-1930-х годов из собрания Русского музея. Наряду с экспрессионистическими работами Марка Шагала, Павла Филонова, Василия Кандинского, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой показаны менее известные работы их коллег из различных художественных объединений.

Впервые широко представлена печатная графика русского экспрессионизма. Посетители увидят станковые гравюры, литографированные книги и плакаты. Выставка, организованная при содействии Банка ВТБ, продлится до 19 ноября.