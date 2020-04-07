Коронавирус вернет балконы в современную застройку, допустили эксперты

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Вынужденная самоизоляция в условиях пандемии коронавируса повысила востребованность балконов и лоджий в жилых домах, считают эксперты, участники дискуссии "Как сейчас может измениться архитектура городов: взгляд девелопера, архитектора и урбаниста" на онлайн-площадке Capital Living.

Другими причинами повышения спроса на балконы они назвали потепление и децентрализацию крупных городов.

"Маленькие квартиры способствуют тому, что люди ищут дополнительное пространство или даже место для прогулок", - считает партнер архитектурного бюро Herzog & de Meuron Ольга Большанина.

Вирус обострил тренд, добавил гендиректор Агентства стратегического развития "ЦЕНТР" Сергей Георгиевский: "Понимание, что общественное пространство - это не мое, его всегда могут закрыть, поднимает интерес к таким помещениям, как индивидуальные балконы".

Помешать популяризации балконов могут существующие экономические параметры, предупредил исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько.

"Спрос потребителя на наружное пространство есть, но система пока выстроена так, что все против этого. Мы как девелоперы имеем право на строительство определенного метража жилья на данном участке. Общая разрешенная площадь включает балконы. Они становятся более дорогими для нас. Было бы неплохо пересмотреть эти нормативы в сторону изменения или пойти путем некоторых зарубежных стран, где создаются такого рода озелененные общественные пространства внутри здания. Это более понятная для девелопера структура затрат", - отметил он.