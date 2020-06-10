HBO Max убрал из каталога фильм "Унесенные ветром" на фоне протестов в США

Кадр из фильма "Унесенные ветром" Фото: Imago/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Стриминговый сервис HBO Max временно убрал из каталога знаменитую картину "Унесенные ветром" на фоне массовых антирасистских протестов в США, последовавших за гибелью чернокожего во время жестокого полицейского задержания.

Как пишет портал TV-line, в заявлении HBO Max отмечается, что легендарный фильм об эпохе гражданской войны является продуктом своего времени и показывает некоторые этнические и расовые предрассудки, которые были характерны для американского общества той поры.

"Эти изображения расизма были неправильны тогда, они неправильны и сейчас. Мы считаем, что оставлять этот фильм в библиотеке без объяснения и без осуждения этих эпизодов было бы безответственно. Они определенно противоречат ценностям WarnerMedia. И когда картина вернется на HBO Max, она вернется с обсуждением исторического контекста и осуждением этих изображений расизма", - говорится в заявлении.

HBO Max подчеркивает, что "Унесенные ветром", когда они вернутся в каталог сервиса, будут демонстрироваться в оригинальном монтаже и ничего вырезать из них не будут.

Фильм, вышедший в 1939 году завоевал 8 "Оскаров", стал одним из кассовых за все время. Премию Американской киноакадемии за лучшую женскую роль второго плана получила чернокожая Хэтти Макдэниел, что произошло впервые в истории. Но во время самой церемонии актриса сидела отдельно от коллег по фильму за отдельным столом.

HBO Max не единственные, кто вносит подобные изменения в свою программу. Paramount Network официально отменила документальный сериал "Полицейские" (Cops, шел с 1989 года), A&E Network отложила показ новых серий реалити-шоу Live PD о работе патрульных. Сам HBO Max также убрал все огнестрельное оружие из мультсериала Looney Tunes.

Массовые протесты

В целом ряде американских городов протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских в Миннеаполисе вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка.

Официальная судебно-медицинская экспертиза признала, что смерть Флойда была убийством. Мужчина был похоронен в родном Хьюстоне.

Офицер полиции Дерек Шовен был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Еще три офицера были уволены, но обвинения им не предъявлены.