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Автор песни "От печали до радости" Борис Дубровин скончался на 95-м году жизни

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский поэт-песенник и писатель Борис Дубровин скончался на 95-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в Союзе писателей Москвы.

В сообщении союза отмечается, что поэт продолжительный период времени был прикован к постели. Он ушел из жизни 25 июня.

Как отмечают в союзе, "творчество Дубровина очень многогранно: стихи о России, о страшных событиях войны, лирика, множество песен".

Дубровин - автор около 40 сборников стихов и прозы, вышедших в России, Югославии, Польше и Германии. Работал с композиторами Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым, Аркадием Хаславским и многими другими.

Среди песен, написанных на его стихи - "От печали до радости" Юрия Антонова, "Любви негромкие слова" Анны Герман, "Маленькая Москва" Александра Барыкина, "Броненосец "Потёмкин"" Льва Лещенко, "Вся жизнь моя" Андрея Миронова.

Борис Дубровин

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