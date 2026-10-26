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Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея переименуют

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина переименует Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в честь ее 20-летия, сообщили в пресс-службе музея.

"Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина примет участие во Всероссийской ежегодной акции "Ночь искусств". Программа посвящена 20-летию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. В честь юбилейной даты здание получит новое название - Галерея нового искусства", - сказали в ГМИИ.

В постоянную экспозицию Галереи с 2006 года входят произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и другие шедевры из собрания меценатов Сергея Щукина и Ивана Морозова, а также работы художников второй половины XX века.

"Переименование Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков - это важный знак в истории Пушкинского музея, который связывает прошлое и будущее. Еще в 2006 году, когда коллекция работ импрессионистов, постимпрессионистов и художников XX века переезжала в новое здание, мы не могли забыть об истории этой части собрания музея. Она генетически связана с Государственным музеем нового западного искусства (ГМНЗИ), в основу которого вошли коллекции Сергея Щукина и Ивана Морозова. Обращение к формулировке "новое искусство" позволяет нам подчеркнуть эту преемственность", - отметила заведующая отделом нового западного искусства музея Александра Данилова.

В рамках "Ночи искусств" зрители смогут посетить выставки "Кубинский плакат. 1950-1970-е. Кино и революция", "Гюстав Файе и русские коллекционеры", обновленную и постоянную экспозиции Галереи по билету со специальной стоимостью. Также состоятся экскурсии с хранителями и кураторами молодежного направления музея "Пушкинский", посвященные истории коллекции нового западного искусства в Пушкинском музее.

Завершит программу концерт Струнного квартета Московской консерватории, который исполнит произведения Александра Бородина и Моисея Вайнберга в Парадном вестибюле галереи.

"Акция "Ночь искусств" пройдет также и в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея. Посетители смогут принять участие в программе "Дворец искусств", сеансе скетчинга на выставке "Авантюры талантов", семейном занятии "Идем искать!" на выставке "Фернан Леже" и других событиях", - подчеркнули в пресс-службе.

ГМИИ Пушкинский музей Моисей Вайнберг Александр Бородин Иван Морозов Сергей Щукин
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