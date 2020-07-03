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Эрмитаж откроется 15 июля

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Эрмитаж откроется для посещения с 15 июля, но находиться в музее можно будет не дольше двух часов. Пресс-служба галереи сообщила об ограничениях, которые, как надеются в музее, будут отменены к декабрю.

Пандемия коронавируса

Посетить Эрмитаж можно будет только по электронному билету на определенный сеанс. В здании будут открыты несколько входов и выходов.

"Для посетителей будут доступны только определенные маршруты, сейчас они разрабатываются нашими специалистами. Эти маршруты помогут нашим посетителям провести отведённое время с максимальной пользой - все они позволяют познакомиться с коллекциями Эрмитажа и его шедеврами, но с разными акцентами", - сообщила пресс-служба.

Посетители и сотрудники музея должны будут носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

В зависимости от эпидемиологической ситуации схема работы галереи будет меняться примерно раз в две недели. В Эрмитаже готовы принимать через соцсети предложения по корректировке временной схемы посещения.

"Мы надеемся, что все эти нововведения будут с нами не дольше, чем до декабря. День святой Екатерины - День Эрмитажа - мы рассчитываем встретить, распрощавшись с временными ограничениями", - отмечают в Эрмитаже.

Государственые музеи и выставки в Петербурге смогут возобновить работу с 6 июля.

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