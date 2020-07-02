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В нескольких музеях Москвы после открытия произошли локальные вспышки коронавируса

В нескольких музеях Москвы после открытия произошли локальные вспышки коронавируса
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В нескольких музеях Москвы за первые две недели после начала приема посетителей произошли локальные вспышки коронавируса, заболели по 3-4 человека, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры столицы Антон Горянов.

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"Пока это не привело к закрытию учреждений, но такой риск всегда есть, и мы всегда взвешиваем на двух чашах весов возможность привлечения посетителей и безопасное и ответственное отношение к сотрудникам и самому посещению", - добавил Горянов в четверг на онлайн-конференции, посвященной перезапуску столичного туризма и организованной Торгово-промышленной палатой РФ и "Центром международной торговли".

Он подчеркнул, что "все московские музеи, вне зависимости от ведомственной принадлежности, должны выполнять требования и предписания Роспотребнадзора и приказы департамента культуры Москвы по восстановлению работы". Во главу угла поставлена безопасность сотрудников и посетителей.

"Если мы снимем все барьеры и будем рекламировать московские музейные новые проекты, невзирая на требования по социальному дистанцированию, мы очень быстро придем к тому, что музейные учреждения будут закрыты из-за неких локальных вспышек сотрудников", - сказал он.

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Как сообщалось, музеи Москвы начали открываться 16 июня с соблюдением строгих мер безопасности. Посещение возможно только по электронным билетам, в залах гости и смотрители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. По данным Горянова, всего 16 июня открылось около 30% столичных музеев

"Важный фактор - комфортность помещения, так как оно должно происходить в маске, перчатках и это снижает саму комфортность музейной среды, возможность прикоснуться к музейной культуре, музейному миру. И мы понимаем, что психологический процесс перестройки работы займет длительное время. Когда и посетители, и сотрудники перестанут друг друга бояться. Когда полноценная жизнь музеев начнет включать все возможные формы работы - концерты, кинопоказы, экскурсии", - сообщил представитель департамента культуры Москвы.

Он напомнил, что в соответствии с требованиями безопасности экскурсионные группы в залах музеев не могут превышать пять человек.

Ранее он сообщил, что за первые две недели после открытия музеи Москвы посетили 28,3 тыс. человек, что в 15 раз меньше, чем за тот же период годом ранее.

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Хроника 09 января – 02 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Антон Горянов Москва Коронавирус

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