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В Петербурге назвали ожидаемым рост заболеваемости COVID-19 после отмены ограничений

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Небольшой рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге по мере отмены действовавших ограничений был ожидаем, сообщила "Интерфаксу" в пятницу руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

"Послабления введены, жители почувствовали тепло, сняли маски", - сказала Башкетова. Она добавила, что текущая ситуация с коронавирусом в северной столице не является поводом для возвращения отмененных ограничений.

В начале июня заболеваемость COVID-19 в Петербурге стремительно пошла на спад, к середине месяца достигла 220-230 случаев в сутки. На этом показателе заболеваемость продержалась около двух недель, но в конце месяца начался рост. За последние 4 дня в городе ежедневно фиксируется по 250-260 случаев вируса.

Снижение заболеваемости в июне позволило отменить многие ограничения: открылись парки, детские площадки, летние кафе, небольшие магазины, парикмахерские. С 6 июля заработают фитнес-залы, бассейны, музеи. С 15 июля должен открыться для посещения Эрмитаж.

Хроника 09 января – 03 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург Коронавирус Наталия Башкетова

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