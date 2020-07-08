Советник президента призвал СМИ помочь вернуть посетителей в музеи после пандемии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Музеям, которые открываются после вынужденного карантина из-за коронавируса, необходима социальная реклама для привлечения посетителей, ей могут заняться СМИ, считает советник президента РФ Владимир Толстой.

"Помимо того, что делают сами музеи, очень важно, чтобы наши СМИ и телевидение, интернет-медиа помогли нашим людям вернуться в музей. Нужна социальная реклама, нужно говорить о том, что в музей приходить не опасно, это нужно и можно делать семьями, нужно людей возвращать в музей и это наше общее дело", - сказал Толстой на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что музеи проделали большой объем работы по поддержанию общения с посетителями во время вынужденного закрытия из-за коронавируса. Со своей стороны, советник президента РФ пообещал помогать представителям музейного сообщества.

Российские музеи начали открываться для посетителей с 1 июня. Первыми открылись региональные музеи. Как ожидается, все федеральные музеи откроются для посетителей до 16 июля.