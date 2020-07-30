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Окончательно установлено происхождение сарсенов Стоунхенджа

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Ученые впервые доказали происхождение 50 из 52 сарсенов - крупнейших каменных блоков Стоунхенджа - их перевезли из местности Вест Вудс, расположенной в 25 километрах к северу от мегалитического памятника. BBC News назвали результаты исследования сенсационными.

Про более мелкие "голубые камни" Стоунхенджа уже было известно, что их привезли из Уэльса. Происхождение сарсенов не могли в точности установить на протяжении четырех столетий, хотя была гипотеза, что их добыли где-то под Мальборо. Результаты исследования, установившего точное происхождение камней, опубликованы в журнале Science Advances. Руководил группой профессор физической географии Дэвид Нэш из университета Брайтона.

Научного прорыва помогло добиться решение участника раскопок 1958 года, 89-летнего Роберта Филипса вернуть метровый обломок сарсена, который он хранил в личной коллекции. В фонде English Heritage отметили, что это решение дало ученым возможность провести исследование с разрушением образца, и стало решающим в исследовании вопроса.

Учение изучили состав пород сарсенов, в том числе с помощью рентгеновской флуоресцентной спектрометрии. Они установили сходство 50 мегалитов по составу. Затем они применили к возвращенному обломку масс-спектрометрию с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) и атомно-эмиссионную спектроскопию с индуктивно-связанной плазмой м сравнили с результатами такого же анализа подборки аналогичных камней из разных каменоломен юга Британии.

Авторы исследования полагают, что их работа может положить начало новому обсуждению загадки, каким образом мегалиты были доставлены к месту строительства Стоунхенджа.

Сарсены массой от 20 до 30 тонн образуют центральную "подкову" из трилитов, а также являются вертикальными опорами внешнего круга. Считается, что Стоунхендж был возведен примерно в 2500 году до нашей эры.

Стоунхендж Великобритания университет Брайтона Вест Вудс Роберт Филипс Дэвид Нэш

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