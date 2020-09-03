В Великом Новгороде нашли мячи XII века, которыми славяне играли по правилам бейсбола

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Мячи XII века нашли археологи на раскопках в историческом центре Великого Новгорода, сообщили "Интерфаксу" в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ).

"Несколько небольших кожаных мячей и их фрагментов ученые обнаружили на XV Троицком раскопе неподалеку от Кремля", - пояснил собеседник.

По мнению руководителя исследований, старшего научного сотрудника Центра по организации и обеспечению археологических исследований ГМЗ Андрея Степанова, этими мячами древние славяне играли в игру, подобную русской лапте, но по правилам, схожим с правилами современного бейсбола.

"Мячи изготавливались из двух круглых заготовок. Они сшивались кожаной лентой и набивались конским волосом, мхом и другими материалами, которые придавали им упругость", - сказал собеседник.

Кроме мячей, ученые обнаружили на XV Троицком раскопе древнерусские бронзовые украшения, гвоздодер, наконечник бронебойной стрелы. Археологи датировали находки первой половиной XII века.